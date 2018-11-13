Свято наближається: експерти підрахували, скільки українцям коштуватиме новорічний стіл
09:45, 13 листопада 2018Фінанси
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Порівняно з торішніми цього року ціни зросли на 20%.
Святковий стіл коштуватиме у середньому 3,5 тис. грн / фото УНІАН
На новорічний стіл цього року українцям доведеться викласти на 20% більше, ніж минулого.
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За прогнозами Державної служби статистики, продукти подорожчають на 18%, а спиртне - на чверть. Про це йдеться в сюжеті програми "Сніданок з "1+1".
Експерти підрахували, у середньому святковий стіл з традиційними стравами та алкоголем на шість осіб обійдеться у 3,5 тис. грн. Утім, фахівці не радять запасатися спиртним та консервами заздалегідь. Адже перед новорічними святами багато великих магазинів пропонують на них вигідні акції.
Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2019 року припадає на вівторок – понеділок, 31 грудня, буде неробочим, а відпрацювати його рекомендовано в суботу, 29 грудня.
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