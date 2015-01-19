В Якутії міністрам і депутатам заборонили користуватися бізнес-класом і VIP-залами

Уряд Якутії з метою оптимізації бюджетних коштів заборонив міністрам і депутатам літати бізнес-класом, повідомляється на офіційному порталі глави республіки.

Членам уряду і держзібрання також заборонено користуватися VIP-залами для офіційних осіб і делегацій в аеропортах, портах і на вокзалах.

"З метою оптимізації бюджетних коштів... постановою уряду республіки від 16 січня 2015 року №13 «Про призупинення дії окремих норм, пов'язаних з відрядженням осіб, що заміщають державні посади Республіки Саха (Якутія), і державних цивільних службовців Республіки Саха (Якутія)» з 1 січня 2015 року членам уряду Республіки Саха (Якутія) і депутатам законодавчих зборів заборонено користування залами офіційних осіб і делегацій, і авіаційними перельотами бізнес-класом", - йдеться в повідомленні.

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