Україна може утримати курс долара на рівні 17 гривень - аналітик

Таку думку УНІАН висловив аналітик одного з найбільших у світі інвестиційних холдингів Nomura Дмитро Петров із Лондонського офісу компанії.

"Якщо ми побачимо продовження програми (співпраці з МВФ), навіть якщо вона буде модифікована, частина коштів буде спрямована на стабілізацію валютного ринку. У такій ситуації курс долара на рівні 17 гривень не є нереалістичною ціллю, тим більше в умовах подальшого спаду імпорту, що потягне за собою падіння попиту на валюту", - сказав він.

Читайте такожУкраїнці за рік купили валюти на $2,4 мільярда більше, ніж продали

Аналітик зазначив, що МВФ погодиться направити частину коштів на стабілізацію валютного ринку, щоб ще більше не напружувати ситуацію в Україні, і нагадав про заходи уряду, що обмежують імпорт .

"У підсумку, збільшення пропозиції на тлі меншого попиту може також призвести до зниження обмінного курсу на "чорному ринку" від нинішніх близько 20 гривень до цільових 17 гривень", - вважає експерт.

Водночас він не виключив можливості подальшого зниження курсу гривні у випадку подальших затримок з наданням фінансової допомоги Україні і скорочення валютних резервів, що також може призвести до того, що офіційний курс зрівняється з курсом на "чорному ринку".

"За такого розвитку подій ми не здивуємося, якщо побачимо офіційний курс на рівні 20-25 гривень. Втім, таке ослаблення може виявитися тимчасовим, поки економіка не підлаштується під нову структуру і не збалансується", - зазначив він, зауваживши, що після такої стабілізації гривня повинна зміцнитися.

Читайте такожНацбанк опустив офіційний курс гривні до нового історичного мінімуму

Серед умов, які повинні бути виконані, для такого зміцнення аналітик назвав припинення бойових дій на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів України Наталія Яресько сказала в інтерв'ю на каналі «1+1», що уряд розраховує в цьому році утримати курс гривні на рівні 17 грн/дол.