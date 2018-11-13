"Ощадбанк" хоче реструктуризувати кредити ще на 10 мільярдів
Державний "Ощадбанк" до кінця 2018 року планує реструктуризувати проблемні кредити ще на 10 мільярдів гривень.
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Про це під час форуму "Диригенти змін" повідомив голова правління банку Андрій Пишний.
"Єдине, що сьогодні доступно держави і банку, - це так звана фінансова реструктуризація, яку ми застосовуємо за законом. 14 мільярдів ми вже реструктуризували, до кінця року плануємо ще 10", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада у червні 2016 року прийняла Закон "Про фінансову реструктуризацію", що регулює порядок реструктуризації боргів працюючого бізнесу перед банками.
Експерти оцінюють загальну суму заборгованості компаній, які потраплять під дію запропонованого в законі механізму, приблизно в 200 мільярдів гривень.
Довідка УНІАН. "Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.
Кабінет міністрів у лютому поточного року затвердив оновлену стратегію "Ощадбанку", яка передбачає часткову приватизацію фінустанови з участю міжнародного інвестора.