Чисті міжнародні резерви НБУ зросли до $6,5 мільярда

Поточний рівень резервів нижче показника на початок року на 2,6%.

Чисті міжнародні резерви Національного банку України в жовтні 2018 року зросли на 3,1% - до 6,499 мільярда доларів.

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Як повідомляється на сайті НБУ, поточний рівень чистих резервів нижче показника на початок року на 2,6%.

Довідка УНІАН. Міжнародні резерви України за січень-жовтень скоротилися на 2,071 мільярда доларів, або на 11%, - до 16,737 мільярда доларів на 1 листопада 2018 року.

Нарощування чистих міжнародних резервів є одним із зобов'язань України за програмою з Міжнародним валютним фондом.