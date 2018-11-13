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Чисті міжнародні резерви НБУ зросли до $6,5 мільярда

11:34, 13 листопада 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Як повідомляється на сайті НБУ, поточний рівень чистих резервів нижче показника на початок року на 2,6%.

Довідка УНІАН. Міжнародні резерви України за січень-жовтень скоротилися на 2,071 мільярда доларів, або на 11%, - до 16,737 мільярда доларів на 1 листопада 2018 року.

Нарощування чистих міжнародних резервів є одним із зобов'язань України за програмою з Міжнародним валютним фондом.

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Теги: #міжнародні резерви#валютні резерви#резерви НБУ