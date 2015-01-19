Центробанку РФ не сподобалися останні рейтинги російських банків, і він вирішив використовувати минулорічні

Рада директорів ЦБР згідно з повноваженнями, встановленими Указанням Банку Росії від 25.11.14 «Про особливості використання рейтингів кредитоспроможності в цілях застосування нормативних актів Банку Росії» визначила дати, станом на які приймаються рейтинги кредитоспроможності, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з даним Указанням, якщо в нормативному акті Банку Росії використовується рейтинг кредитоспроможності, присвоєний рейтинговим агентством Standard&poor's або Fitch Ratings або Moody's Investors Service кредитним організаціям, іншим юридичним особам, Російській Федерації, суб'єктам Російської Федерації, муніципальним утворенням, випущеними ними цінними паперами, іншим фінансовим інструментам, то рішенням Ради директорів Банку Росії може бути визначена дата, на яку надано зазначений рейтинг у рамках відповідного акту.

"Згідно з рішенням Ради директорів Банку Росії для кредитних організацій, випущених ними фінансових інструментів, включаючи цінні папери, датою рейтингу при застосуванні нормативних актів Банку Росії визначено 1 березня 2014 року, для інших осіб, передбачених Зазначенням, випущених ними фінансових інструментів - 1 грудня 2014 року, повідомляється на сайті ЦБР.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні рейтингові агентства знижують рейтинги Росії, російських банків і великих компаній через падіння цін на нафту і обвал рубля.

Останнє за часом зниження рейтингів російських банків відбулося 17 січня 2015 року - Fitch опустило на один щабель рейтинги 30 російських фінансових інститутів, зокремаі "Внешэкономбанка" (ВЭБ), "Сбербанка", "Российского сельскохозяйственного банка" (РСХБ), "Росбанка", "Росагролизинга" и "Газпромбанка". Ці рейтингові дії послідували за зниженням суверенного рейтингу Росії.