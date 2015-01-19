Україні потрібна програма економічної стабілізації із залученням зовнішнього фінансування - ЄБРР

Україні у 2015 році для подолання економічної кризи, виконання фінансових зобов'язань і виходу з рецесії потрібна програма макроекономічної стабілізації, яка передбачає залучення зовнішніх фінансових ресурсів, сказано у прогнозі Європейського банку реконструкції та розвитку, текст якого має УНІАН.

«Україні потрібна програма макростабілізації із додатковим зовнішнім фінансуванням, щоб покрити зовнішні фінансові розриви. Довгострокова стабілізація вимагає міжнародної фінансової допомоги та виконання ключових економічних перетворень», - сказано у звіті.

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Причому ЄБРР наголошує, що Україна буде змушена надалі прислухатися і виконувати вказівки ключового кредитора країни - Міжнародного валютного фонду, оскільки занадто великі ризики рефінансування і незрозумілі терміни можливого надання фінансових ресурсів. Причому втрати від війни на Донбасі будуть і далі значною мірою впливати на економічну ситуацію, зумовлюючи продовження рецесії.

«Падіння економіки України у 2014 році виявилося трохи меншим, ніж прогнозувалося раніше - в основному, завдяки гарному врожаю та скороченню імпорту газу. Але ми очікуємо, що 2015 рік буде вкрай важким для України і всього регіону в цілому. Ситуацію посилить падіння економіки Росії, зовнішньополітична напруженість, нестійкість валютних курсів, які у свою чергу вплинуть на торговельну динаміку», - сказано у прогнозі ЄБРР.

Раніше директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард також назвала критично необхідним надання додаткової фінансової допомоги поряд із програмою кредитування економіки країни по лінії МВФ для стабілізації ситуації у країні.

Раніше УНІАН повідомляв, що ЄБРР погіршив прогноз падіння ВВП України в 2015 році до 5%.

Також повідомлялося, що у 2015 році обсяг зовнішніх виплат, який необхідно здійснити українській владі, становить 11 млрд дол. Обсяг держрезервів Нацбанку становить близько 7 млрд дол. Обсяг необхідних запозичень у 2015 році оцінюється урядом у 15 млрд дол. У 2014 році Україна отримала 9 млрд дол. макрофінансової допомоги із різних джерел, виплативши 14 млрд дол. зовнішніх фінансових зобов'язань.

На початку січня президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що ЄК виділить Україні додаткову фінансову підтримку у розмірі 1,8 млрд євро. Також Сполучені Штати Америки за умови досягнення українською владою прогресу в реалізації реформ та у випадку необхідності можуть надати уряду України 2 млрд доларів у 2015 році.

Україна та МВФ підписали дворічну програму співпраці у квітні 2014 року загальним обсягом фінансування 17 млрд дол. У 2014 році Україна отримала від МВФ два транші кредиту загальним обсягом 4,6 млрд дол. Чергова місія Міжнародного валютного фонду прибула в Україну 8 січня поточного року і розпочала роботу. За підсумками роботи цієї місії українська влада очікує отримання чергових траншів МВФ, а також можливого перегляду програми, включаючи збільшення фінансування або зміну графіка отримання кредитних коштів. Як зазначала міністр фінансів Наталія Яресько, поки обсяг траншів і строк їх надання не є предметом переговорів. Однак сам факт надання Україні коштів є критично важливим для інших зовнішніх кредиторів, включаючи Світовий банк, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк та інші фонди.