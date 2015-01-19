НБУ за рік утричі збільшив продаж валюти на міжбанку - до $9 млрд

Як повідомляється на сайті регулятора, в грудні регулятор продав на міжбанківському валютному ринку 746,2 млн дол. США за курсом 15,535814 грн/дол. і 68,4 млн. євро за курсом 19,525259 грн/євро, що сумарно в доларовому еквіваленті становить 831,1 млн дол., тоді як купівля валюти за цей період не проводилася.

За інформацією НБУ, обсяг операцій з безготівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку, включаючи купівлю і продаж у доларовому еквіваленті, становив 13,949 млрд дол., з урахуванням операцій Державної казначейської служби України.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у січні-листопаді 2014 року продав на міжбанківському валютному ринку на 8,414 млрд дол. більше валюти, ніж купив.

Читайте такожГонтарева назвала небилицями звинувачення у продажу банкам валюти з виведенням за кордонЗолотовалютні резерви НБУ на 1 січня 2015 року становлять 7,533 млрд дол., що на 12,883 млрд дол., або в 2,7 раза менше за показник на початок року, а також є практично 11-річним мінімумом після провалу до 7,634 млрд дол. у лютому 2004 року.

Голова НБУ Валерія Гонтарева в ході виступу у Верховній Раді повідомила, що протягом року 8,6 млрд дол. з резервів було продано безпосередньо НАК «Нафтогаз України» і ще 1,3 млрд – на підтримку курсу гривні у вересні-жовтні цього року.

Протягом 2014 року гривня знецінилася щодо долара за офіційним курсом майже вдвічі і досягла нового історичного мінімуму на рівні 15,85 грн/дол. Одночасно комерційні курси банків з урахуванням комісії та пенсійного збору досягають 19-20 грн/дол.