Українцям доведеться як мінімум рік жити «із затягнутими пасками» - міністр фінансів

Про це заявила міністр фінансів України Наталія Яресько в інтерв'ю на каналі «1+1».

«Один рік точно. Але якщо ми зупинимо спад у цьому році, якщо ми досягнемо в цьому успіху, то вже у 2016 році можна очікувати початку зростання. Це те, до чого я прагну», - сказала Яресько, відповідаючи на питання, скільки часу українцям треба жити «із затягнутими пасками» до перших позитивних змін в економіці країни.

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Нагадаємо, уряд в рамках держбюджету на 2015 рік запланував низку кроків для зниження витрат, включаючи скорочення чисельності працівників бюджетної сфери, обмеження заробітної плати чиновників і скасування низки пільг.

Як повідомляв УНІАН, держбюджет України на 2015 рік розрахований, виходячи із прогнозу падіння економіки у 4,3% за інфляції 13%. Доходи бюджету встановлено у розмірі 475,240 млрд грн, витрати - 527,194 млрд грн, граничний обсяг дефіциту - 63,670 млрд грн, або 3,7% ВВП, держборг - 1,176 трлн грн, або 68% ВВП.

До 15 лютого очікується перегляд держбюджету і закладених в основу податкової та бюджетної реформ після обговорення документа з місією ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду, яка працює в Києві від 8 до 29 січня.