У МВФ назвали майбутні драйвери української економіки

У Фонді зазначили, що ключовими драйверами української економіки мають стати дотримання фіскальної політики, зниження номінальних процентних ставок і покращення бізнес-клімату.

Ключовими факторами прискорення українського економічного розвитку мають стати дотримання фіскальної політики, зниження номінальних процентних ставок і поліпшення бізнес-клімату.

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Про це під час презентації економічного огляду перспектив європейської економіки і погляду на макроекономічні тенденції української економіки заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман.

"Перше, Україна має дотримуватися фіскальної політики. Також для зростання української економіки слід знизити номінальні процентні ставки", - сказав Люнгман. За його словами, високі номінальні процентні ставки безпосередньо пов'язані з інфляцією, так як вони стримують внутрішнього інвестора, якому важко займати в банках гроші під такий відсоток.

Разом з тим, за словами представника МВФ, щоб знизити ставки, треба побороти інфляцію.

"Нацбанк робить правильні кроки в цьому напрямку", - зазначив він.

Люнгман назвав ще один важливий момент для прискорення темпів зростання - поліпшення бізнес-клімату в країні, адже інвестори, які придивляються до України з довгостроковою перспективою інвестування, хочуть бути впевненими в чесному і справедливому ставленні. Він також підкреслив, що в Україні і надалі мають реалізовуватися реформи судової системи та боротьба з корупцією.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд погодив з українською владою нову 14-місячну програму stand-by обсягом 3,9 мільярда доларів, яка підлягає затвердженню Радою директорів Фонду. Розгляд цього питання очікується після схвалення українським парламентом державного бюджету на 2019 рік згідно з рекомендаціями МВФ і підвищення тарифів на газ і опалення для домогосподарств.

За оцінками експертів, завдяки новій програмі з МВФ Україна може залучити до 8 мільярдів доларів фінансування від міжнародних партнерів.

Раніше перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів заявив, що Україна може забезпечити зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на рівні 5-7%, для чого потрібно продовжити структурні реформи, підтримувати малий і середній бізнес, боротися з корупцією, залучати інвестиції, провести модернізацію виробництва, а також збільшувати обсяги експорту.