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Корупція гальмує зростання економіки в Україні на 2% на рік - МВФ

14:07, 13 листопада 2018
Фінанси
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Україні потрібно побороти корупцію, щоб зростання економіки прискорилося до 5% / фото УНІАН

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Про це під час презентації економічного огляду перспектив європейської економіки і погляду на макроекономічні тенденції української економіки заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман.

"За нашою оцінкою, корупція в Україні гальмує зростання ВВП на 2% на рік. Україні потрібно побороти корупцію, щоб зростання економіки було не 3%, а 5%", - сказав Люнгман.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк прогнозує зростання ВВП України в 2018 році на 3,4% при інфляції 8,9%, уряд - на 3,2% при інфляції 9,9%.

Міжнародний валютний фонд очікує зростання економіки України поточного року на 3,2% при інфляції 11%, Світовий банк - 3,3% при інфляції 10%.

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Теги: #зростання ВВП#ВВП України