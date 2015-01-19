Відтік гривневих депозитів з українських банків досяг майже 14%, валютних - наближається до 40%

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно зі статистикою НБУ щодо грошово-кредитного ринку від 2001 року, відтік депозитів із банків за підсумками 2014 року став найбільшим за цей період, після 8,3%, або 27 млрд грн відтоку у кризовому 2009 році.

У грудні обсяг депозитів у національній валюті порівняно з попереднім місяцем зріс на 0,6% за рахунок зростання залишків на рахунках юридичних осіб на 5,1% (від початку року обсяг депозитів зріс на 0,2%) - до 169,1 млрд грн, тоді як залишки на депозитах фізосіб за цей період скоротилися на 2,9% (від початку року - на 23,0%) - до 195,3 млрд грн.

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Обсяг валютних депозитів у грудні знизився на 10,7%, у тому числі знизилися депозити юридичних осіб - на 24,7% (від початку року - на 27,9%) - до 5,6 млрд дол. США, депозити фізичних осіб - на 3,4% (від початку року - на 40,3%) - до 13,7 млрд дол. США.

У грудні залишки за кредитами у національній валюті зросли на 1,1% (від початку року - знизилися на 8,6%) - до 545,5 млрд грн, за рахунок зростання залишків за кредитами юридичним особам на 1,8% (від початку року - зменшення на 7,7%) - до 438,3 млрд грн. Залишки за кредитами фізичним особам у грудні знизилися на 1,8% (від початку року - на 12,0%) - до 107,2 млрд грн.

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Залишки за валютними кредитами у грудні знизилися на 3,0% (від початку року - на 22,1%) - до 30,0 млрд дол. США (у доларовому еквіваленті), у тому числі юридичних осіб - на 3,0% (від початку року - на 21,5%) - до 23,7 млрд дол. США, фізичних осіб - на 3,2% (від початку року - на 24,2%) - до 6,3 млрд дол. США.

У грудні порівняно з листопадом дещо знизилися ставки у національній валюті: за наданими кредитами - до 16,59% від 16,65%, за залученими депозитами - до 10,03% від 10,45%. Водночас зросли ставки в іноземній валюті: за наданими кредитами - до 8,38% від 7,94%, за залученими депозитами - до 6,97% від 6,92%.

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг депозитів в українських банках у січні-листопаді 2014 року порівняно з початком року знизився на 14,1% у національній валюті - до 362,9 млрд грн, і на 29,6% в іноземній валюті - до 21,7 млрд дол.

Голова НБУ Валерія Гонтарева на підсумковій прес-конференції повідомила, що у 2014 році відтік депозитів у банківській системі досяг 126 млрд грн, з яких 54 млрд у гривні і 9 млрд у валюті, що становить близько 29% депозитів фізичних осіб. За її словами, левова частка відтоку припадає на початок року.

У 2013 році обсяг банківських депозитів збільшився на 17,3% - до 666,1 млрд грн, у тому числі гривневі депозити зросли на 31,6%, валютні - знизилися на 1,2%.