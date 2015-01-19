Експерт-прогноз курсу валют на поточному тижні

Курс продажу безготівкового долара США продовжує досягати нових висот, констатитруют аналітики FOREX CLUB в Україні.

Читайте такожКабмін розраховує утримати в цьому році курс 17 гривень за доларНа тлі наближення рішення ЄЦБ про початок повномасштабної програми економічного стимулювання долар у всьому світі з великою ймовірністю продовжить дорожчати, в тому числі і по відношенню до гривні, прогнозують аналітики. Рішення по кредиту МВФ, швидше за все, з'явиться лише до кінця січня, тому поточний тиждень може виявитися непростим для гривні.

За прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, курс продажу безготівкового долара в окремі дні може досягати 23 грн. У той же час, середній курс продажу готівкового долара залишатиметься у межах 16,50-16,60 грн. Проте зараз більшість учасників ринку орієнтуються на курс міжбанківського ринку.

На поточному тижні євро може показати подальше зниження на міжнародному ринку. Очікується, що 22 січня Керуюча Рада ЄЦБ ухвалить рішення про вливання у фінансову систему єврозони 0,55 млрд євро. На цьому тлі євровалюта може подешевшати до рівня 1,1300-1,1400. Середній курс продажу готівкового євро в Україні в цьому випадку, при стабільному курсі долара США знизиться до 15,91-16,05 грн, безготівкового - до 24,53-24,74 грн.

Читайте такожКурс євро до долара тримається поблизу 11-річного мінімуму напередодні засідання ЄЦБНа поточному тижні динаміку безготівкового рубля буде багато в чому визначати курс безготівкового долара в Україні. Можливість подальшого зростання долара може привести до подорожчання рубля до 0,35-0,36 грн. Курс продажу готівкового рубля у вигляді адміністративних заходів буде залишатися на рівні 0,255 грн.