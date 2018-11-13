НБУ узгодив вихід на український ринок нової платіжної системи

Карти UnionPay емітуються в більш ніж 40 країнах.

Національний банк погодив умови і порядок діяльності в Україні найбільшої в світі за кількістю емітованих платіжних карток міжнародної платіжної системи UnionPay International.

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Як повідомляється на сайті НБУ, на першому етапі система надаватиме в Україні послуги еквайрінгу, видачі готівки та оплати товарів і послуг за платіжними картками UnionPay, а в подальшому передбачається емісія платіжних карток UnionPay банками України.

За оцінками НБУ, прихід нової платіжної системи дасть новий поштовх для підвищення якості фінансових послуг та розвитку ринку платіжних систем в Україні. Крім того, вихід провідного світового гравця підтвердить привабливість і перспективність України для інвесторів.

У НБУ нагадали, що міжнародна платіжна система UnionPay International стала четвертою в Україні міжнародної карткової платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент.

Довідка УНІАН. UnionPay International надає можливість використовувати картки для оплати товарів і послуг, а також зняття готівки в партнерстві з більш ніж 400 фінансовими інститутами по всьому світу. Карти UnionPay емітуються в більш ніж 40 країнах. Україна стане 170-ю країною, в якій буде розвиватися сервіс обслуговування карт UnionPay.