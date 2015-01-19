Обсяг готівки в обігу в минулому році зріс майже на 20%

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з даними НБУ, у грудні обсяг готівки зріс на 0,1%.

Грошова маса у 2014 році зросла на 44,851 млрд грн, або на 4,9%, - до 953,846 млрд грн, тоді як у грудні - знизилася на 1,8%. Монетарна база минулого року зросла на 8,5%, або на 26,055 млрд грн, - до 333,194 млрд грн, у грудні зростання склало 1,5%.

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Як повідомляв УНІАН, грошова маса в Україні у січні-листопаді 2014 року зросла на 6,9% - до 971,8 млрд грн, монетарна база - також на 6,9%, до 328,4 млрд грн. Обсяг готівки поза банками за цей період зріс на 18,8% - до 282,4 млрд грн.

У 2013 році монетарна база зросла на 51,918 млрд грн, або на 20,3%, - до 307,201 млрд грн, грошова маса - на 17,2%, або на 133,149 млрд грн, до 906,3 млрд грн, обсяг готівки поза банками - на 16,8%, або на 34,243 млрд грн, до 237,488 млрд грн.

Глава НБУ Валерія Гонтарева під час виступу у Верховній Раді 16 січня заявила, що монетарна політика регулятора на 2015 рік буде дуже виваженою, у тому числі приріст монетарної бази запланований на 27%, або на 91 млрд грн, і НБУ готовий надати підтримку уряду, Фонду гарантування вкладів і банківській системі лише в цих межах.