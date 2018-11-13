Завтра в Україні подешевшає долар

Офіційний курс НБУ на 14 листопада: 100 USD – 2791,8162 гривні; 100 EUR – 3143,8642 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 14 листопада встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2791,8162 (13 листопада – 2790,3737)

100 EUR – 3143,8642 (13 листопада – 3143,3560)

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Як повідомляє УНІАН, сьогодні, 13 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,87/27,89 гривні/долар.

Поточні котирування на 5 копійок вище за рівень закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні стосовно євро встановилися на рівні 31,40/31,42 гривні/євро, стосовно російського рубля – на рівні 0,41/0,42 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 27,9203 гривні/долар.