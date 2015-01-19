Польща надасть Україні 10-річну програму кредитування на €100 млн

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час спільної прес-конференції із прем'єр-міністром Польщі Евою Копач.

Читайте такожМедведєв вирішив, що РФ може вимагати від України достроково повернути $3 млрд

За словами голови українського уряду, мова йде про надання кредитів безпосередньо суб'єктам господарювання, зокрема, малого і середнього бізнесу.

«Підтримка Польщі - це не лише політична підтримка, а й фінансове співробітництво. Ми вітаємо те, що уряд Польщі, озвучив програму кредитування у 100 млн євро на термін більше 10 років, - сказав Яценюк. - Це конкретна підтримка для малого та середнього бізнесу. Це конкретна допомога економіці України. Наша двостороння комісія торгово-економічного співробітництва буде відпрацьовувати конкретні проекти, на які підуть кошти».

Також, за словами Яценюка, Україна буде використовувати кредитну програму на реалізацію, у тому числі, енергетичних проектів.Як повідомляв УНІАН, на початку січня президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що ЄК виділить Україні додаткову фінансову підтримку у розмірі 1,8 млрд євро. Також Сполучені Штати Америки за умови досягнення українською владою прогресу в реалізації реформ та у випадку такої необхідності можуть надати уряду України 2 млрд доларів у 2015 році.

Крім того, Україна реалізує програму співпраці із ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом, підписану у квітні 2014 об'ємом 17 млрд дол. У 2014 році Україна отримала по лінії МВФ 4,6 млрд дол.

Також повідомлялося, що Україна і Польща створять спільну митницю.