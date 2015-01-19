Гривня на міжбанку знизилася до 16,49 за долар

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що ринок не активний.

За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 18,91/19,14 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2510/0,2550 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 склав 15,8962 грн/дол., до цього часу було укладено 72 угоди, обсяг торгів склав 47,09 млн дол.

Раніше УНІАН повідомляв, що Нацбанк опустив офіційний курс гривні до нового історичного мінімуму.