Гривня на міжбанку знизилася до 16,49 за долар
19:26, 19 січня 2015Фінанси
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У понеділок, 19 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів знизилися до 16,29/16,49 грн/дол. проти 16,10/16,30 грн/дол. на відкритті торгів.
Гривня закрила міжбанк на позначці 16,49 за долар / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що ринок не активний.
За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 18,91/19,14 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2510/0,2550 грн/рубль.
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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 склав 15,8962 грн/дол., до цього часу було укладено 72 угоди, обсяг торгів склав 47,09 млн дол.
Раніше УНІАН повідомляв, що Нацбанк опустив офіційний курс гривні до нового історичного мінімуму.
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