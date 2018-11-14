Індексація пенсій в Україні: журналісти підрахували, на скільки зростуть виплати з березня (відео)

На всіх пенсіонерів, а їх майже 10 мільйонів, запланували виділити 139 мільйонів гривень.

Українським пенсіонерам обіцяють збільшення виплат. Комусь додадуть 250, а комусь - і під 1000 гривень.

Урядовці пообіцяли проіндексувати виплати у березні наступного року. На всіх пенсіонерів, а їх майже 10 мільйонів, запланували виділити 139 мільйонів гривень, йдеться в сюжеті ТСН.

"У законі передбачена вона щорічно, і саме з 19-го року вона починає діяти. Так, це перша, але тепер буде щорічна індексація", - пояснив заступник міністра соціальної політики України Микола Шамбір.

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Аби зрозуміти, на скільки збільшиться пенсія, потрібно додати такі показники: відсоток, на який зросла офіційна середня заробітна плата за рік, та індекс інфляції, і все це розділити на два. За прогнозами, на кінець року середня зарплата зросте на чверть, а інфляція буде в межах 9%. Разом це 34, ділимо на два – отримуємо 17. Отже, на 17% зросте пенсія. Але ці цифри – прогнозні, точні дані будуть відомі лише на початку наступного року.

Індексацію в такому вигляді запускають уперше. Раніше пенсії збільшували, коли зростав прожитковий мінімум – за рік набігало трохи більше 100 гривень. Але така система була недосконала. "Якщо ми візьмемо лікаря, який має 40 років стажу, при одинакових умовах, скажімо, однакова спеціальність, і вийшов на пенсію 25 років тому. І візьмемо такого самого лікаря, з таким самим розміром стажу, так далі, і вийшов на пенсію, уже за нових умов, наприклад, рік тому – то у них різниця в пенсії могла бути в 300, 400 і більше гривень", - каже експерт з питань пенсійного забезпечення Маріанна Онуфрик.

Від старої системи збільшення пенсій урядовці відмовлятися поки що не збираються, тобто працюватимуть обидва механізми. Тож у пенсіонерів, хоч і потроху, але кілька разів на рік зростатиме пенсія.