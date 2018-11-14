НБУ погодив план припинення діяльності "Вернум Банку"

"Вернум Банк" став сьомим в Україні банком, який прийняв рішення відмовитися від банківської ліцензії.

Національний банк України погодив план припинення банківської діяльності для "Вернум Банку".

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Як повідомляється на сайті регулятора, відповідне рішення акціонери фінустанови прийняли 31 жовтня, а рішення НБУ про затвердження плану було прийнято 9 листопада.

Орієнтовна дата реалізації плану припинення банківської діяльності зазначеним банком встановлена на 20 квітня 2019 року.

За інформацією на сайті фінустанови, повернення коштів та закриття рахунків буде проводитися в головному офісі "Вернум Банку" на проспекті Гагаріна в Києві, а в разі відсутності вкладника банк перерахує суму вкладу та нараховані відсотки на депозит нотаріуса Київського міського нотаріального округу.

Згідно з даними НБУ, "Вернум Банк" став сьомим банком, який прийняв рішення відмовитися від банківської ліцензії, після банків "Діві банк", "Фінансовий партнер", "Апекс-Банк", "Промислово-фінансовий банк", "Кредит Оптима Банк", "БМ Банк".

Довідка УНІАН. Згідно з чинним законодавством, статутний капітал банку в Україні не може бути нижче 500 мільйонів гривень. Національний банк встановив для банків графік докапіталізації до цієї позначки.

23 березня Верховна Рада прийняла Закон "Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків", який зокрема дозволяє банкам відмовитися від банківської ліцензії без ліквідації і продовжити діяльність у небанківському фінансовому секторі.