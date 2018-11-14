Кабмін затвердив доопрацьований проект Держбюджету-2019

За інформацією Маркарової, всі пріоритети, які раніше були закладені, повністю збережені.

Кабінет міністрів затвердив поправки до проекту закону про державний бюджет України на 2019 рік для його розгляду Верховною Радою у другому читанні.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

Як зазначила виконуюча обов'язки міністра фінансів Оксана Маркарова, особливих змін в проекті, порівняно із затвердженим Радою в першому читанні, немає.

"Всі пріоритети, які раніше були закладені, повністю збережені", - сказала вона.

За словами голови Мінфіну, дохідна і видаткова частини держбюджету на наступний рік скориговані з урахуванням рекомендацій бюджетного комітету парламенту. Також вона повідомила, що в дохідній частині передбачені надходження від розмитнення так званих "евроблях" з урахуванням нещодавно прийнятого закону. Видаткова частина скоригована з урахуванням ініціатив президента України Петра Порошенка щодо збільшення фінансування сфери освіти.

Маркарова звернула особливу увагу членів уряду, що одним з найголовніших показників скоригованого проекту Держбюджету-2019 є незмінний показник дефіциту держскарбниці на рівні 2,3% ВВП. Це є гарантією того, що Україна зможе нормально пройти пікові розрахунки за зовнішніми боргами, запланованих на наступний рік.

При обговоренні проекту бюджету міністр оборони Степан Полторак звернув увагу, що закладених на оборону коштів недостатньо для закупівлі нової техніки і озброєння для нормального забезпечення сил ООС на Донбасі.

Прем'єр Володимир Гройсман запропонував звернутися до Ради національної безпеки і оборони відносного того, щоб зробити перерозподіл видатків в межах оборонного сектора, щоб вирішити озвучену проблему.

Крім того, голова уряду вважає за необхідне, щоб Державна аудиторська служба перевірила ефективність використання державних коштів, виділених на оборонний сектор.

Проект Держбюджету-2019 був затверджений одноголосно з умовою доопрацювання його у дводенний строк у відповідність з регламентними вимогами, після чого його направлять на розгляд Верховної Ради.