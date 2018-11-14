У Києві підняли тарифи на холодну воду

Тарифи зросли на 17-20%.

У Києві платіжки за холодне водопостачання та водовідведення у жовтні сформовано з урахуванням підвищених тарифів.

Про це йдеться у повідомленні ПрАТ «АК «Київводоканал».

В кампанії зазначають, що з 14 жовтня відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, №1169 для «Київводоканалу» встановлені нові тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води та відведення холодної та гарячої води.

Так, новий тариф на централізоване постачання холодної води тепер становить 10,092 грн з ПДВ за 1 куб.м; централізоване водовідведення – 9,504 грн з ПДВ за 1 куб.м.

«Отже, під час нарахувань за усі три послуги (постачання холодної води та відведення холодної й гарячої води) враховано 2 тарифи», -пояснили у «Київводоканалі».

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Зазначається, що у період з 1 жовтня по 13 жовтня застосовані тарифи за централізоване постачання та відведення холодної води (загальний) – 16,716 грн/1 куб. м., централізоване водовідведення – 7,936 грн/1 куб. м.

У період з 14 по 31 жовтня: централізоване постачання та відведення холодної води (загальний) – 19,596/1 куб. м. (тобто зростання на 17,2%) і централізоване водовідведення – 9,504/1 куб. м.(зростання на 20,3%).

«Аби уникнути плутанини під час розрахунків за двома тарифами, у платіжці буде вказана розрахункова вартість послуг за жовтень 2018 року – тобто середнє арифметичне тарифу, що діяв до 13.10.18 та тарифу, який почався з 14.10.18. Отже, ціна становитиме: централізоване постачання та відведення холодної води в жовтні – 18,377 грн/1 куб. м.; централізоване постачання холодної води в жовтні – 9,543 грн/1 куб. м.; централізоване відведення гарячої води в жовтні – 8,845 грн/1 куб. м.», - пояснили у водоканалі.

Також зазначається, що перерахунок буде проведений автоматично білінговою системою. Інформація про тарифи розміщена у повідомленні на оплату послуг.