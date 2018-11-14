Ліквідацію "Авант-банку" продовжили ще на рік

На даний час Фонд продовжує ліквідацію понад 90 банків в Україні.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив ліквідацію "Авант-банку" на один рік - до 25 лютого 2020 року включно.

Читайте такожНацбанк відкликав ліцензії у «дочки» російського ВТБ

Як повідомляється на сайті фонду, на аналогічний період продовжуються повноваження ліквідатора банку Олега Кичука.

Довідка УНІАН. Протягом 2014-2017 років 96 банків в Україні втратили платоспроможність. Загальна сума коштів, отримана вкладниками банків, переданих в управління Фонду гарантування в цей період, становила майже 90 мільярдів гривень. В даний час Фонд гарантування продовжує ліквідацію понад 90 банків в Україні.