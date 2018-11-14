Рахункова палата допускає ризик невиконання бюджету-2018

План надходжень до загального фонду держбюджету з початку року не виконано на 94 мільярди гривень.

Ризики невиконання державного бюджету України на 2018 рік зростають, оскільки план надходжень до загального фонду держбюджету в січні-вересні не виконано на 94 мільярди гривень.

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Про це повідомляється на сайті Рахункової палати з посиланням на заяву голови відомства Валерія Пацкана.

За його словами, невиконання плану надходжень стало основною причиною невиконання плану видатків загального фонду за підсумками трьох кварталів на 57,7 мільярда гривень, або на 8,5%.

Зазначається, що в тому числі план доходів загального фонду не виконано на 17,2 мільярда гривень, або на 2,8%, борги платників податків перед держбюджетом зросли до 82 мільярдів гривень, а залишки невідшкодованого ПДВ – до 17,8 мільярда гривень.

"Неотримання чергового траншу Міжнародного валютного фонду ускладнило залучення коштів у загальний фонд від інших міжнародних організацій і на міжнародних ринках капіталу. Із запланованих 90,3 мільярда гривень отримано від приватного розміщення короткострокових облігацій зовнішньої державної позики 19,4 мільярда гривень", - повідомив глава Рахункової палати.

Також він зазначив невиконання плану надходжень від приватизації за січень-вересень на 10,6 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України за січень-вересень 2018 року виконаний з дефіцитом на рівні 7,330 мільярда гривень проти 14,977 мільярда гривень профіциту за аналогічний період попереднього року.

Держбюджет України на 2018 рік встановлює граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 мільярда гривень, або 2,4% ВВП.