Кредитна картка від Укргазбанку визнана найвигіднішою для українців

Державний Укргазбанк стрімко нарощує лідерські позиції на ринку платіжних карток України. Так, його універсальна картка «Домовичок» визнана кращою у рейтингу «Краща кредитка України» ділового інтернет-видання UBR.

Експерти рейтингу аналізували продукти 20 вітчизняних банків (на які припадає 90% банківських активів) і тільки кредитні картки, які доступні для клієнтів «з вулиці», без дорогого елітного пластику класу Gold чи Platinum.

За висновком експертів універсальна картка «Домовичок» має найвигідніші базову і ефективну ставки кредитування, доступний розмір позики, найзручніші умови погашення і використання, не має прихованих комісії та штрафів.

Окрім того, за даними Національного банку України, Укргазбанк у першому кварталі став лідером за приростом активних платіжних карт – більше 100 тис. українців обрали надійні та передові карткові сервіси від державного банку.

Нагадаємо, Укргазбанк – єдиний державний банк, що увійшов у ТОП-5 найстійкіших банків України і на сьогодні конкурує лише з українськими «дочірніми» банками передових фінансових установ Європи.