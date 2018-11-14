Завтра в Україні подешевшають долари, але подорожчають євро

Офіційний курс НБУ на 15 листопада: 100 USD – 2783,9406 гривні; 100 EUR – 3144,7393 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 15 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2783,9406 (14 листопада – 2791,8162)

100 EUR – 3144,7393 (14 листопада – 3143,8642)

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,81/27,83 гривні/долар.

Поточні котирування на 7 копійок вищі за рівень закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні стосовно євро встановилися на рівні 31,51/31,53 гривні/євро, стосовно російського рубля – на рівні 0,41/0,42 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становило 27,8440 гривні/долар.