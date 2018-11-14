Зростання економіки України сповільнилося до 2,8%

Зростання ВВП до попереднього кварталу становить 0,4%.

Зростання реального валового внутрішнього продукту України в третьому кварталі 2018 року в річному вираженні – до третього кварталу 2017 року – склав 2,8%, сповільнившись з 3,8% в аналогічному вимірі кварталом раніше.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України з посиланням на оперативні оцінки, зростання до попереднього кварталу з урахуванням сезонного фактора склав 0,4%.

Згідно з наведеним графіком, ВВП України в річному вираженні зростає одинадцятий квартал поспіль, однак вперше сповільнилося після прискорення два квартали поспіль.

Раніше Національний банк оприлюднив свої оцінки, згідно з якими зростання ВВП України в третьому кварталі 2018 року сповільнилася до 3,1% в річному вираженні.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба статистики поліпшила оцінку зростання реального валового внутрішнього продукту України у другому кварталі 2018 року в річному вираженні до 3,8% з 3,6% згідно з оперативними даними.

Національний банк прогнозує зростання ВВП України в 2018 році на 3,4% при інфляції 10,1%, уряд - на 3,2% при інфляції 9,9%.

Міжнародний валютний фонд очікує зростання економіки України в поточному році на 3,5% при інфляції 9%, Світовий банк - 3,5% при інфляції 10%.