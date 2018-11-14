Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України зріс в три рази

Імпорт товарів і послуг в Україну зріс на 15%, експорт – на 9,3%.

Зовнішньоторговельний баланс України за дев'ять місяців 2018 року зведено з дефіцитом у 3,45 мільярда доларів, що в три рази більше дефіциту за аналогічний період попереднього року у розмірі 1,1 мільярда доларів.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, імпорт товарів і послуг в Україну зріс на 15% - до 45,155 мільярда доларів, експорт – на 9,3%, до 41,705 мільярда доларів.

Баланс торгівлі товарами зведений з дефіцитом 6,469 мільярда доларів, баланс торгівлі послугами – з профіцитом 4,632 мільярда доларів.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, зовнішньоторговельний баланс України за 2017 рік зведений з дефіцитом в 2,625 мільярда доларів проти 541,6 мільйона доларів профіциту за попередній рік.

Національний банк оцінив дефіцит зовнішньої торгівлі товарами та послугами України у 2017 році в 6,848 мільярда доларів, що на 25,2% більше дефіциту за 2016 рік.