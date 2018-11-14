Зовнішня торгівля України пішла в "мінус" на $6,5 мільярда

Експорт товарів до країн Європейського Союзу зріс на 10,3%.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за дев'ять місяців 2018 року становив 6,469 млрд дол., що на 61,4% більше дефіциту за аналогічний період попереднього року в розмірі 4,009 млрд дол.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, експорт товарів із України зріс на 10,3% - до 34,551 млрд дол., імпорт - на 16,1%, до 41,019 млрд дол.

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Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,84 (за січень-вересень 2017 року - 0,89).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 218 країн.

За інформацією Держстату, експорт товарів до країн Європейського Союзу зріс на 16% - до 14,612 млрд дол., імпорт товарів із країн ЄС - на 13,1%, до 16,869 млрд дол.

Обсяг експорту товарів до Російської Федерації скоротився на 7,5% - до 2,718 млрд дол., імпорту товарів із Російської Федерації - зріс на 21%, до 5,815 млрд дол.

Довідка УНІАН. За оцінками Державної служби статистики України, зовнішньоторговельний баланс України за підсумками 2017 року зведено з дефіцитом у 2,625 млрд дол. проти 541,6 млн дол. профіциту за попередній рік.

Національний банк України оприлюднив свої оцінки, згідно з якими баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України в 2017 році зведено з дефіцитом 6,848 млрд дол., що на 25,2% більше дефіциту за 2016 рік.