МВФ погіршив прогноз темпів зростання всіх провідних світових економік, крім США

Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз темпів економічного зростання у світі до 3,5% цього року і 3,7% в майбутньому, передає ТАСС.

Ці цифри закладені в оновленій доповіді про стан і найближчі перспективи світової економіки, презентація якої проводиться у вівторок в Пекіні. Прогноз по кожному сектору знижений на 0,3%.

Читайте такожСпад промвиробництва в Україні в минулому році прискорилося до 17,9%У бік зниження переглянуті прогнози для всіх провідних світових економік, крім США. Америці автори оновленого документа обіцяють тепер в 2015 і 2016 роках зростання на 3,6 і 3,3%, відповідно. Нові показники для зони євро в цілому - 1,2 і 1,4% зростання, для Німеччини - 1,3 і 1,5%, для Франції - 0,9 і 1,3%, для Італії - 0,4 і 0,8% У Великій Британії очікувані темпи зростання трохи вище - 2,7 та 2,4%, у Японії - 0,6 і 0,8%

Локомотивами світового зростання, поряд з США, залишаються ще ряд країн. У Китаї укладачі доповіді чекають у 2015 і 2016 роках зростання на 6,8 і 6,3%, в Індії - на 6,3 і 6,5%, в ПАР - на 2,1 і 2,5%, в Бразилії - на 0,3 і 1,5%. Але при цьому очікування для КНР порівняно з жовтневими знижені на 0,3% за нинішній і 0,5% - за наступний рік. У самій Росії тепер взагалі очікується спад - на 3,0 і 1,0% ВВП.

У коментарі до статистичних викладок зазначається, що на темпи економічного зростання в світі впливає зниження цін на нафту, але це "більш ніж компенсується негативними факторами, включаючи слабкість інвестиційних потоків в умовах, коли в багатьох країнах з розвиненими ринками та такими, що формуються, триває коригування в напрямку більш низьких очікувань зростання в середньостроковій перспективі". Зниження загальносвітових показників автори документа пов'язують, насамперед, з "переоцінкою перспектив в Китаї, Росії, зоні євро і Японії, а також послабленням активності великих експортерів нафти".

Читайте такожМВФ закликає збільшити міжнародну допомогу УкраїніМВФ також вважає, що в нинішньому році середня ціна на нафту на світових ринках складе $56,73 за барель.

Крім того, в Саудівській Аравії МВФ прогнозує тепер в найближчі два роки зростання економіки на 2,8 і 2,7%. Це на 1,6 і 1,7% менше, ніж очікувалося в жовтні.

"Розподіл ризиків" свого прогнозу щодо глобального зростання фонд вважає тепер "більш збалансованим". Пояснюється, що прискорення від низьких цін на вуглеводні може виявитися більш істотним, ніж зараз передбачається.

Згідно з документом, "геополітичні ризики будуть, як очікується, залишатися високими, хоча і пов'язані з ними ризики перебоїв на глобальному нафтовому ринку представляються тепер менш суттєвими через більш ніж достатнього чистого припливу (вуглеводнів) від постачальників".