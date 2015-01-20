МВФ погіршив прогноз щодо ВВП Росії у 2015 році зі слабкого зростання до падіння на 3%

Російську економіку в 2015 році чекає падіння на 3%.

Як повідомляє РБК, про це йдеться у доповіді МВФ. Повністю доповідь сьогодні презентують у Пекіні.

Падіння пов'язане з різким падінням цін на нафту і посиленням геополітичної напруженості, наголошується в доповіді. У 2016 році падіння сповільниться і становитиме 1%. «Країни-експортери нафти, для яких надходження від нафти становлять значну частину податкових надходжень, відчувають значні потрясіння економіки», - йдеться в доповіді. При цьому легше падіння цін на нафту зможуть пережити країни, які накопичили значні резерви у попередні роки, пишуть автори.

При цьому в світі спостерігатиметься помірне зростання економіки з 3,3% у 2014 році до 3,5% у 2015 році і 3,7% у 2016 році. У країнах із розвиненою економікою очікується зростання на 2,4% у 2015 і 2016 роках.

Зростання економік у країнах, що розвиваються, становитиме 4,3% у 2015 році і 4,7% у 2016 році. На скромні показники вплинули три чинники, серед яких МВФ вказує слабку економічну ситуацію в Росії, зниження зростання для країн-експортерів сировини. Ключовим фактором стало зниження темпів зростання економіки Китаю.

В опублікованій раніше доповіді МВФ прогнозував у Росії слабке економічне зростання. У 2015 році воно повиннно було становити 0,5%. Зниження в Росії та сусідніх країнах було обумовлене слабким внутрішнім попитом і зростанням геополітичної напруженості, йшлося у доповіді.