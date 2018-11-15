П'ята авеню в Нью-Йорку перестала бути найдорожчою торговою вулицею світу

Вперше за п'ять років П'ята авеню в Нью-Йорку опинилася лише на другій позиції.

Вперше за п'ять років П'ята авеню в Нью-Йорку опинилася лише на другій позиції в рейтингу найдорожчих торгових вулиць світу за версією Cushman & Wakefield.

Перше місце посіла гонконгська Козуей-Бей.

У рейтинг увійшли 46 найдорожчих торгових вулиць з 65 країн світу. У топ-10 увійшли:

Козуей-Бей у Гонконзі ($2671 за квадратний метр на рік)

П'ята авеню в Нью-Йорку ($2250)

Нью-Бонд-стріт у Лондоні ($1744)

Єлисейські поля у Парижі ($1519)

Віа Монтенаполеоне в Мілані ($1466)

Гіндза в Токіо ($1219)

Пітт-стріт-молл в Сіднеї ($964)

Мендон в Сеулі ($908)

Банхофштрассе в Цюріху ($854)

Кольмаркт у Відні ($515)