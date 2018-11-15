П'ята авеню в Нью-Йорку перестала бути найдорожчою торговою вулицею світу
09:08, 15 листопада 2018Фінанси
518 0
Вперше за п'ять років П'ята авеню в Нью-Йорку опинилася лише на другій позиції.
Ілюстрація / REUTERS
Вперше за п'ять років П'ята авеню в Нью-Йорку опинилася лише на другій позиції в рейтингу найдорожчих торгових вулиць світу за версією Cushman & Wakefield.
Перше місце посіла гонконгська Козуей-Бей.
У рейтинг увійшли 46 найдорожчих торгових вулиць з 65 країн світу. У топ-10 увійшли:
Козуей-Бей у Гонконзі ($2671 за квадратний метр на рік)
П'ята авеню в Нью-Йорку ($2250)
Нью-Бонд-стріт у Лондоні ($1744)
Єлисейські поля у Парижі ($1519)
Віа Монтенаполеоне в Мілані ($1466)
Гіндза в Токіо ($1219)
Пітт-стріт-молл в Сіднеї ($964)
Мендон в Сеулі ($908)
Банхофштрассе в Цюріху ($854)
Кольмаркт у Відні ($515)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter