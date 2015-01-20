В Україні можуть заборонити небанківські пункти обміну валют (уточнено)

Національний банк України ініціює зміни у валютне законодавство з метою заборонити валютообмінні операції небанківськими установами, заявив на прес-конференції перший заступник голови НБУ Олександр Писарук.

"Ми вирішили ініціювати питання про внесення змін до декрету про валютне регулювання, щоб виключити небанківські установи з переліку організацій, що мають право торгувати валютою", - сказав він.

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Писарук пояснив, що рішення НБУ зумовлене значною кількістю порушень валютного законодавства саме у небанківських установах, до яких згідно з роздатковими матеріалами прес-конференції відносяться обмінні пункти небанківських фінансових компаній і підрозділи «Укрпошти», у зв'язку з чим НБУ пропонує закріпити право на готівкові валютообмінні операції лише за банківськими установами.

«Банківські установи абсолютно справляються із завданням купівлі-продажу валюти населенню. 99% усього наявного обороту з торгівлі іноземною валютою проводиться через банківські установи», - додав він.

Перший заступник голови НБУ наголосив, що щільність відділень банків також достатня. «Україна сьогодні посідає друге місце у Центральній та Східній Європі зі щільності покриття банківськими установами. На 100 тисяч дорослого населення припадає більше 44 окремих структурних підрозділів», - сказав він.

Раніше Національний банк повідомляв, що у випадку виявлення неодноразових порушень правил проведення валютообмінних операцій має намір відкликати ліцензії у порушників.

Валютообмінні операції в Україні проводяться в касах та відділеннях банків, а також у відділеннях небанківських фінансових установ та «Укрпошти». Небанківські фінустанови для проведення таких операцій отримують в НБУ генеральні ліцензії і Нацбанк контролює їхню роботу.

Як повідомляв УНІАН, протягом 2014 року гривня знецінилася щодо долара за офіційним курсом майже у два рази, досягнувши у січні цього року нового історичного мінімуму на рівні 15,88 грн/дол. Водночас комерційні курси банків з урахуванням комісії та пенсійного збору досягають 20 грн/дол.