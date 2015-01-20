Сьогодні ще один банк визнають неплатоспроможним за відмивання грошей

У вівторок, 20 січня, ще один із банків в Україні буде визнаний неплатоспроможним і відправлений до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за відмивання грошей, повідомив у ході прес-конференції перший заступник голови Національного банку України Олександр Писарук.

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"Сьогодні один із таких банків за цією статтею (за відмивання грошей) буде відправлений до Фонду гарантування", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2014 року НБУ визнав неплатоспроможними 33 банки, в результаті чого Фонд гарантування вкладів фізосіб почав виводити ці банки з ринку.

На початку грудня Фонд повідомив, що чекає команди ввести тимчасову адміністрацію ще в 10 банків.

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За оцінками банкірів, це не межа, оскільки банківська система на 25% представлена неплатоспроможними банками.