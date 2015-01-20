НБУ обіцяє за день-два оприлюднити список банків - одержувачів рефінансування

Національний банк України обіцяє оприлюднити перелік банків - одержувачів рефінансування найближчими днями, заявив перший заступник голови НБУ Олександр Писарук під час прес-конференції.

Він нагадав, що Національний банк сам ініціював внесення змін до законодавства, щоб отримати право розголошувати інформацію про банки-одержувачі рефінансування, яка належить до категорії банківської таємниці.

«Сьогодні ми «дополіруємо» звітність, сьогодні буквально, звітність по рефінансу, яка щодня розкриватиметься на сайті. Але потрібно розуміти, що там будуть не лише обороти, там портфель. Потрібно дивитися дані «видав» – «погасив». Там вже динаміка пішла. За каденцію Валерії Олексіївни (голова НБУ Валерія Гонтарева) з 19 червня, ми спеціально звіт ведемо, портфель знизився. Відтік депозитів знизився, а ми працюємо над поверненням», - зазначив він.

Також Писарук пообіцяв, що ця інформація буде оприлюднена вже найближчим часом. «День-два», - сказав він.

Інформація про надане банкам рефінансування публікується на сайті Національного банку України щодня, проте відомості про одержувачів кредитів НБУ не розголошуються.

На початку січня Національний банк повідомив, що в рамках зміненого з початку цього року законодавства, він має право оприлюднити інформацію про банки, які одержали рефінансування, і найближчим часом ця процедура стане абсолютна відкритою для суспільства.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у 2014 році порівняноі з 2013 роком збільшив обсяг рефінансування банків утричі - до 222,3 млрд грн, обсяг операцій з мобілізації ресурсів з ринку - в 5 разів, до 1,473 трлн грн.

Обсяг рефінансування банків у 2014 році став найбільшим за цей період, після 169,5 млрд грн у кризовому 2008 році. Обсяг мобілізаційних операцій також став найбільшим за цей період, після 270,407 млрд грн у 2013 році.

Голова НБУ Валерія Гонтарева під час виступу у Верховній Раді заявила, що левова частка кредитів рефінансування видана Нацбанком у 2008-2013 роках, і досі не повернена банками.

На думку низки експертів, одержані банками кредити рефінансування можуть використовуватися для спекуляцій на валютному ринку, що чинить додатковий тиск на гривню, яка за 2014 рік знецінилася по відношенню до долара удвічі, до 15,88 грн/дол. за офіційним курсом.