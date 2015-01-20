НБУ запропонує встановити кримінальну відповідальність за спотворення банківської звітності

Національний банк України пропонуватиме посилити адміністративну та встановити кримінальну відповідальність за спотворення банками звітності, повідомила журналістам у ході прес-конференції директор департаменту методології НБУ Наталія Іваненко.

«Пропонуватимемо посилити адміністративну і встановити кримінальну відповідальність керівників і власників істотної участі банків (більш як 10% капіталу) за викривлення звітності, що, зокрема, призводить до проблемності і неплатоспроможності банків, і що стосується і операцій із пов'язаними особами», - сказала вона.

Також Іваненко повідомила, що для посилення контролю за банками в частині кредитування пов'язаних компаній планується розширення переліку ознак пов'язаних з банком осіб. Перелік пов'язаних осіб визначатиметься і актуалізуватиметься банками, проте в рамках ініціативи передбачено право НБУ при здійсненні нагляду визначати фізичних і юридичних осіб як пов'язаних з банком. Також буде розширено перелік віднесення банків до категорії проблемних, зокрема за викривлення звітності і інформації про пов'язаних осіб.

Водночас регулятор розробив низку ініціатив для захисту прав кредиторів.

Читайте такожФонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію у «Профін Банк»Як повідомив у ході прес-конференції директор юридичного департаменту НБУ Віктор Новіков, зміни передбачають доступ банків до держреєстрів, перш за все, реєстру прав на нерухомість і реєстру судових рішень. Крім цього, передбачено спрощення процесу злиття і поглинання банків, щоб прискорити процес укрупнення банківської системи.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у 2014 році визнав неплатоспроможним 33 банки, в які Фонд гарантування вкладів фізичних осіб увів тимчасові адміністрації. Найчастішим порушенням з боку власників банків є надмірне кредитування пов'язаних осіб, при цьому НБУ не може оперативно реагувати на такі зловживання, зважаючи на викривлення банками звітності.