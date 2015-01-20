Ціни на золото близькі до максимуму чотирьох місяців

Золото торгувалося по $1.291,80 за тройську унцію порівняно з $1.276,70 при закритті торгів у понеділок, а ф'ючерси в США подорожчали на $14,90 до $1.291,80 за унцію, повідомляє Рейтер.

Трейдери чекають підсумків наради Європейського центробанку, сподіваючись, що він оголосить в четвер про початок скуповування держоблігацій. Невпевненості ринку додають дострокові парламентські вибори в Греції, які пройдуть у неділю Партія Syriza лівого спрямування, яка стабільно лідирує за даними опитувань, виступає проти отримання Грецією міжнародної фінансової допомоги.

"Прогнози говорять про зростання золота до $1.300; однак, ми швидше побачимо спад за рахунок фіксації прибутку при рівні підтримки близько $1.250. Ринок чекає, що ЄЦБ оголосить про "кількісне пом'якшення" на нараді в четвер, і якщо це відбудеться, можна очікувати помірного попиту на дорогоцінний метал", - сказав трейдер MKS Group Сем Лофлін.

Запаси найбільшого у світі забезпеченого золотом ETF-фонду SPDR Gold Trust у п'ятницю зросли на 13,7 тонни до 730,89 тонни, що було максимальним денним зростанням з травня 2010 року.

Економіка Китаю в четвертому кварталі зросла на 7,3%, трохи перевищивши прогноз, а річне зростання сповільнилося до мінімальної за 24 роки позначки 7,4%. Незабаром після виходу звіту про ВВП Китаю Міжнародний валютний фондзнизив прогноз зростання світової економіки в 2015 році і закликав уряди і центробанки стимулювати економіку і проводити структурні перетворення.

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Срібло торгувалося по $17,73 за унцію порівняно з $17,65 до закриття торгів у понеділок, платина коштувала $1.266,00 проти $1.257,80, паладій - $765,47 проти $753,90.