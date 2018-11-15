У Латвії затримали банкіра, який присвоїв в Україні майже 300 мільйонів гривень

Наразі Тумовс перебуває під вартою, українські правоохоронці готують матеріали щодо його екстрадиції.

Правоохоронні органи Латвійської Республіки затримали колишнього президента, одного з власників ПАТ "Міський комерційний банк" (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, який перебував у міжнародному розшуку за виведення та привласнення активів банку на майже 300 млн грн.

Як сьогодні повідомила прес-служба Департаменту захисту економіки Національної поліції України, екс-президента CityCommerce Bank було затримано в жовтні.

"На даний час йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком один рік. Наразі працівники Департаменту захисту економіки та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції готують матеріали щодо екстрадиції затриманого в Латвії банкіра", - йдеться в повідомленні.

У поліції нагадали, що в справі виведення активів CityCommerce Bank повідомлено про підозру Тумовсу за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, а також голові правління CityCommerce Bank – за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

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За даними слідства, упродовж 2013-2014 років посадовці видали кредити фіктивним фірмам, а кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів.

Керівникам фіктивних підприємств також було повідомлено про підозру за ст. 205 (фіктивне підприємство) Кримінального кодексу.

У 2017 році керівників банку було оголошено у міжнародний розшук. Поліція встановила, що голова правління CityCommerce Bank, отримавши громадянство РФ, виїхав до тимчасово окупованої території АР Крим.

Наразі Фондом гарантування вкладів фізичних осіб здійснюється процедура ліквідації CityCommerce Bank, строк ліквідації – до 19 березня 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, колишній керівник Державної фіскальної служби Мирослав Продан втік з країни у зв'язку з тим, що правоохоронці зламали його листування в месенджері і знайшли там докази незаконного збагачення.