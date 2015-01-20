Нацбанк підвищив ставку за депозитними сертифікатами "овернайт" до 11%

Національний банк України з 20 січня підвищив ставку залучення коштів за депозитними сертифікатами «овернайт» до 11% річних з 7,5% річних, повідомляється на сайті регулятора.

При цьому останній раз ставка за цими депозитними сертифікатами підвищувалася в серпні 2014 року.

Нацбанк також збільшив до 13% річних ставку за депозитними сертифікатами строком на 7, 14 і 30 днів, тоді як з середини листопада минулого року вони були на рівні 11%, 11,5% і 12% річних відповідно, і підвищив ставку за сертифікатами на строк 45 днів до 13,5% до 13% річних.Читайте такожНБУ може підвищити облікову ставку до рівня інфляціїЯк повідомляв УНІАН, 13 листопада Нацбанк підвищив облікову ставку на 1,5 п. п. - до 14%. Монетарний комітет Національного банку України розгляне підвищення облікової ставки на найближчому щомісячному засіданні, яке відбудеться в кінці січня.