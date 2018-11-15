Фунт стерлінгів обвалився після відставки міністра з Brexit
Курс британського фунта стерлінгів знизився стосовно більшості основних валют на тлі оголошення про відставку міністра з питань Brexit Домініка Раабе.
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Про це повідомляє Європейська правда.
Так, фунт втратив 1,1% стосовно американського долара і 1,2% по відношенню до євро.
Як повідомлялося, міністр з питань Brexit Домінік Рааб оголосив про відставку на тлі гострих розбіжностей серед британських міністрів і політиків про умови виходу Британії з ЄС, про які днями домовилися Лондон і Брюссель.
Напередодні після п'ятигодинного закритого засідання кабінет міністрів Великобританії дав згоду на затвердження угоди про Brexit, погодженого з Брюсселем у вівторок на технічному рівні.
Це рішення відкрило дорогу для офіційного затвердження умов Brexit на рівні Європейського Союзу на позачерговому саміті ЄС, який відбудеться 25 листопада.
У четвер, 15 листопада, Тереза Мей захищати проект угоди перед депутатами британського парламенту.