Фунт стерлінгів обвалився після відставки міністра з Brexit

Сьогодні фунт втратив 1,1% по відношенню до американського долара та 1,2% - до євро.

Курс британського фунта стерлінгів знизився стосовно більшості основних валют на тлі оголошення про відставку міністра з питань Brexit Домініка Раабе.

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Про це повідомляє Європейська правда.

Так, фунт втратив 1,1% стосовно американського долара і 1,2% по відношенню до євро.

Як повідомлялося, міністр з питань Brexit Домінік Рааб оголосив про відставку на тлі гострих розбіжностей серед британських міністрів і політиків про умови виходу Британії з ЄС, про які днями домовилися Лондон і Брюссель.

Напередодні після п'ятигодинного закритого засідання кабінет міністрів Великобританії дав згоду на затвердження угоди про Brexit, погодженого з Брюсселем у вівторок на технічному рівні.

Це рішення відкрило дорогу для офіційного затвердження умов Brexit на рівні Європейського Союзу на позачерговому саміті ЄС, який відбудеться 25 листопада.

У четвер, 15 листопада, Тереза Мей захищати проект угоди перед депутатами британського парламенту.