МВФ очікує від української влади підвищення тарифів на опалення

Раніше Міжнародний валютний фонд погодив з українською владою нову 14-місячну програму stand-by обсягом 3,9 млрд дол., яка підлягає затвердженню Радою директорів Фонду.

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду очікує ухвалення Верховною Радою державного бюджету України на 2019 рік і підвищення тарифів на опалення для затвердження нової 14-місячної програми, заявив глава Департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні.

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"На сьогодні виконавча рада очікує проведення попередніх дій, до яких належать ухвалення парламентом бюджету на 2019 рік і підвищення тарифів на опалення, як це було обумовлено раніше", - сказав Райс.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд погодив з українською владою нову 14-місячну програму stand-by обсягом 3,9 млрд дол., яка підлягає затвердженню Радою директорів Фонду. Розгляд цього питання очікується після схвалення українським парламентом державного бюджету на 2019 рік відповідно до рекомендацій МВФ і підвищення тарифів на газ і опалення для домогосподарств.

За оцінками експертів, завдяки новій програмі з МВФ Україна може залучити до 8 млрд дол. фінансування від міжнародних партнерів.

Раніше перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів заявив, що Україна може забезпечити зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на рівні 5-7%, для чого потрібно продовжити структурні реформи, підтримувати малий і середній бізнес, боротися з корупцією, залучати інвестиції, провести модернізацію виробництва, а також збільшувати обсяги експорту.