Завтра в Україні подешевшає валюта

Офіційний курс НБУ на 16 листопада: 100 USD – 2777,4256 гривні; 100 EUR – 3139,8796 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 16 листопада встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2777,4256 (15 листопада – 2783,9406)

100 EUR – 3139,8796 (15 листопада – 3144,7393)

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,77/27,79 гривні/долар.

Поточні котирування на 4 копійки вище рівня закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні стосовно євро встановилися на рівні 31,38/31,40 гривні/євро, стосовно російського рубля – на рівні 0,41/0,42 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 склало 27,7730 гривні/долар.