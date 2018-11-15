Завтра в Україні подешевшає валюта
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 16 листопада встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2777,4256 (15 листопада – 2783,9406)
100 EUR – 3139,8796 (15 листопада – 3144,7393)
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,77/27,79 гривні/долар.
Поточні котирування на 4 копійки вище рівня закриття вчорашніх торгів.
Котирування гривні стосовно євро встановилися на рівні 31,38/31,40 гривні/євро, стосовно російського рубля – на рівні 0,41/0,42 гривні/рубль.
За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 склало 27,7730 гривні/долар.