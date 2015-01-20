Російський ВТБ вкладе в українські "дочки" $265 млн

Група ВТБ докапіталізує свої українські "дочки" ПАТ "ВТБ Банк" (Київ) та АТ "БМ Банк" в першому кварталі на $265 млн (4 млрд грн).

Про це йдеться в повідомленні банку, передає ТАСС.

Як зазначив глава банку Андрій Костін, слова якого наводяться в прес-релізі, таке рішення прийнято "для розвитку бізнесу групи ВТБ" в Україні та для забезпечення фінансової стабільності цієї країни".

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Як раніше повідомлялося, загальні втрати групи ВТБ в Україні за дев'ять місяців 2014 року становили 40,1 млрд руб. При цьому збитки групи в третьому кварталі від бізнесу в Україні склали 14,4 млрд руб.

У той же час глава ВТБ Андрій Костін говорив журналістам, що ВТБ не планує закривати бізнес в Україні, незважаючи на значні витрати. Він визнав, що складна ситуація на Україні є однією з головних причин, яка надає через збільшення відрахувань у резерви тиск на операційні показники групи ВТБ.