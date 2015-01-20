Фонд гарантування вкладів змінив ліквідатора банку «Форум»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб призначив з 19 січня уповноваженою особою на ліквідацію банку «Форум» Ірину Ларченко замість Наталії Соловйової, повідомила прес-служба фонду.

Фонд не уточнює причину, через яку Соловйова була усунута з посади.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в банк "Форум" з 14 березня, після чого 13 червня Національний банк прийняв рішення про ліквідацію банку.

Банк «Форум» (Київ) працює на ринку України з 1994 року і входив до групи великих банків.