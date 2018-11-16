Гройсман розповів, коли Україна отримає новий транш від МВФ

Гройсман додав, що кредит від МВФ буде отриманий, коли влада остаточно затвердить бюджет-2019.

Влада України планує отримати новий транш від Міжнародного валютного фонду в грудні нинішнього року.

Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив в інтерв'ю Reuters, пише "112.Україна".

Він додав, що кредит від МВФ буде отриманий, коли влада остаточно затвердить бюджет-2019. І пообіцяв, що не піде на повідку в опозиційних партій, які вимагають скасувати підвищення ціни на газ для населення, що є однією з головних умов донора.

Гройсман зазначив, що гроші від МВФ дозволять забезпечити стабільність у країні і допоможуть продовжити реформи.

Раніше отримання нового траншу до кінця 2018 року спрогнозував і директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс.

"Зараз ми очікуємо, що засідання Виконавчої ради (МВФ) відбудеться пізніше цього року, після імплементації (українською стороною) попередніх дій, які дозволять затвердити в парламенті бюджет на 2019-й рік і збільшити тарифи на опалення згідно з досягнутою угодою", - зазначив представник МВФ.

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Нагадаємо, в березні 2015 року МВФ відкрив для України чотирирічну програму розширеного фінансування EFF на суму 17,25 млрд. доларів США, і був підписаний відповідний Меморандум. Україна вже освоїла 8,7 млрд. доларів. Кредити МВФ надає під 1,5-2,5% річних.

Перший транш Україна отримала у березні 2015 року в розмірі 5 млрд. доларів, другий транш (1,7 млрд.) - у серпні, третій (1 млрд.) - у вересні 2016 року, четвертий (1 млрд.) - у квітні 2017 року.

У МВФ заявляють, що для отримання чергового траншу Україна повинна почати реальну приватизацію, зняти мораторій на продаж землі, створити Антикорупційний суд і підняти ціни на газ.