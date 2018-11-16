В Україні випустили шестикутні монети (фото)

Усі монети мають номінал 5 гривень, виготовлені зі срібла 999 проби.

Нацбанк України ввів в обіг чотири пам’ятні монети, що входять до набору "До 100-річчя Національної академії наук України" – "Ера миру", "Ера змін", "Ера технологій", "Людина, час, простір".

Загалом цей набір присвячений науці, кожна монета з нього має свій унікальний сюжет, повідомляє прес-служба НБУ.

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Монети мають шестигранну форму, вони оздоблені тамподруком (кольоровий друк) та локальною позолотою (на кожній монеті вміст золота не менше ніж 0,0001 г).

Усі монети мають номінал 5 гривень, виготовлені зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті кожної – 15,55 г. Їхній тираж – 4 тисячі штук (кожної).

Ціна НБУ на цей набір пам’ятних монет сьогодні становить 2536 гривень (окремо ці монети не продаватимуться). Реалізацію здійснюють регіональні відділи НБУ та банки-дистриб’ютори АТ "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк".

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня Національний банк України ввів в обіг банкноту номіналом 20 гривень зразка 2018 року з оновленим дизайном і удосконаленою системою захисту.