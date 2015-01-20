Національний банк знову підвищив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 20 січня з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 1577.2208 (з 19 січня - 1580.7737);

100 євро - 1830.3647 (з 19 січня - 1831.8006);

10 російських рублів - 2.4275 (з 19 січня - 2.4255).

Читайте такожРинок ще шукає рівноважний курс гривні - ГонтареваЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України в понеділок, 19 січня, підвищив офіційний курс гривні щодо долара на 7 копійок до 1580,7737.

Раніше в суботу, 17 січня, з 14:00 НБУ встановив курс гривні щодо долара на рівні 15,8764, що на 2 копійки нижче останнього історичного мінімуму, встановленого НБУ 22 грудня 2014 року на рівні 15,8544.