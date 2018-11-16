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Індексація пенсій з 2019 року буде відбуватися автоматично – Розенко

11:41, 16 листопада 2018
Фінанси
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Надалі індексація пенсій буде відбуватися без рішень уряду / фото УНІАН

Індексація пенсій для українців з 2019 року буде відбуватися в автоматичному режимі, про що в ефірі "5 каналу" заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

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"Головний позитив пенсійної реформи, який люди відчують в 2019 році, - це те, що з наступного року починається вже автоматичне осучаснення пенсій, яке буде проходити щорічно. Вже не від рішень уряду залежатиме перерахунок пенсій, це вже буде автоматичний режим", - сказав він.

При цьому Розенко додав, що з 1 січня наступного року відбудеться перерахунок пенсій військовим пенсіонерам, а з 1 березня відбудеться індексація для всіх категорій громадян – пенсіонери отримають перерахунок пенсії залежно від зміни коефіцієнтів і від базового розміру мінімальної зарплати, за якою розраховуються пенсії.

Як повідомляв УНІАН, проект Державного бюджету України на 2019 рік передбачає збільшення фінансування пенсійних виплат на 139 мільярдів гривень.

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Теги: #пенсії в Україні