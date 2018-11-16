Товарообіг між Україною і Китаєм за 5 років може збільшиться до $20 мільярдів

Цьогоріч товарообіг між Україною і Китаєм становитиме 8 мільярдів доларів.

Товарообіг між Україною і Китаєм протягом п'яти років може збільшитися до 20 мільярдів доларів щорічно з нинішніх 8 мільярдів доларів.

Читайте такожУкраїна запропонувала Китаю почати консультації про створення зони вільної торгівлі

Як повідомила журналістам директор Української Асоціації Шовкового шляху Silk Link Ірина Нікорак на форумі Шовкового шляху.

"Якщо зараз товарообіг між Україною і Китаєм сягне за результатами кінця цього року 8 мільярдів доларів, то в перспективі найближчих п'яти років товарообіг збільшиться до 20 мільярдів доларів на рік",- повідомила директор Української Асоціації Шовкового шляху.

Зокрема, сьогодні був підписаний меморандум про співпрацю між Українським банком реконструкції та розвитку та Українською асоціацією Шовкового шляху Silk Link про створення спільної платформи електронної комерції з метою збільшення обсягів експорту українських товарів до Китаю.

"З китайської біржею та з Українським банком реконструкції та розвитку досягнута домовленість про створення українсько-китайської платформи онлайн-комерції для того, щоб збільшити кількість українських виробників, які будуть експортувати свою продукцію на ринок Китаю",- додала Нікорак.

Вона підкреслила, що ринок Китаю є дуже перспективним для вітчизняних виробників, оскільки там проживає близько 1,5 мільярда потенційних споживачів.

"Ми поки що плануємо створити першу таку платформу, але нам потрібно ще запустити інструмент валютного свопу між гривнею і юанем, який на сьогоднішній день не працює, тут велика роль Нацбанку", - додала Нікорак.

Директор Української асоціації Шовкового шляху Silk Link також повідомила, що в минулому році Український банк реконструкції і розвитку був куплений китайським інвестором –Bohai Commodity Exchange Co (товарна біржа – УНІАН), і на даний час ця біржа веде переговори про покупку української товарної біржі, відповідні документи знаходяться в Антимонопольному комітеті на узгодженні.

Як повідомляв УНІАН, Китай входить до десятки країн - найбільших торговельних партнерів України. Найбільшою статтею українського експорту до Китаю є продовольство.

На початку грудня 2017 року Україна і Китай підписали дорожню карту щодо реалізації ініціатив "Економічний пояс Великого шовкового шляху" і "Морський шовковий шлях", покликаних посилити економічне співробітництво між Європою і Азією.

Ініціатива Китаю "Один пояс - один шлях" передбачає розвиток торговельних відносин між Китаєм і Європою. Посол КНР в Україні Ду Вей зазначав, що цей проект немислимий без України.

Проекти в рамках "Шовкового шляху" в перспективі можуть дозволити Україні обійти транзитні обмеження Росії в країни Середньої Азії.