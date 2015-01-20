Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію у «Профін Банк»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію у «Банк професійного фінансування» («Профін Банк») на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним, повідомляється на сайті фонду.

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Також Писарук пояснив, що поки виведення банків за відмивання грошей проводиться за стандартною, а не за прискореною процедурою, оскільки ініційовані НБУ зміни до законодавства набувають чинності на початку лютого.

Як повідомив Фонд гарантування вкладів, тимчасова адміністрація у перший в цьому році банк, «Профін Банк», введена строком на 3 місяці, до 19 квітня, тимчасовим адміністратором банку призначений Вадим Кравчук.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у 2014 році визнав неплатоспроможними 33 банки, у які Фонд гарантування ввів тимчасові адміністрації. У тому числі 7 банків були визнані неплатоспроможними за відмивання грошей під прикриттям банківського бізнесу.

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева на підсумковій прес-конференції 30 грудня повідомила, що НБУ за відмивання грошей буде ліквідовувати банки за прискореною процедурою, відбираючи у них ліцензії в рамках законодавства про протидію легалізації доходів.

Довідка УНІАН. «ПроФін Банк» («Банк професійного фінансування», раніше - «Ікар-Банк», Донецьк) працює на ринку України від 1989 року і входить до групи невеликих фінансових установ. У січні 2013 року французька Societe Generale вийшла зі складу акціонерів «Профін Банку» і власником аналогічного за розміром пакета акцій цього банку стала компанія Xeronia Ltd, Кіпр.